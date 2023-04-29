نشتري الدهب دلوقتي ولا نبيعه ؟ التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن نصيحة وزير التموين بعدم بيع الذهب في هذه الفترة جاءت من أجل التحوط بسبب التقلبات السعرية الموجودة داخل الأسواق.

وأضاف "إبراهيم عشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائيه، أن المصريين كانوا يلجأون الي شراء العقارات للحفاظ علي أموالهم ولكن بعد غلائها أصبح المواطنين يتجهون لشراء الذهب للحفاظ علي أموالهم فقط، مشيراً إلى أن المواطنين يقومون بشراء السبائك والجنيهات الذهبية وليس المشغولات.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، أن هناك إقبالا كبيرا ومتزايدا من قبل المواطنين تجاه شراء السبائك والجنيهات الذهبية للحفاظ علي قيمة العملة ضد مخاطر تقلبات الأسعار والزيادات السعرية.