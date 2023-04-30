عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 30-4-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل  أقل دولار أمام الجنيه لدي البنوك نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-4-2023.

جاء أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنوك “مصر، الأهلي، التنمية الصناعية”.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

انخفاض جديد في سعر الدولار بالعراق

استقرار الأسعار

ومع بداية تعاملات اليوم الأحد،شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارا للأسبوع الخامس علي التوالي.

سعر البنك المركزي


وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي  نحو  30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

سعر البنوك 

زاد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك الأخري مقدار 10 قروش ليسجل 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، الامارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، المصرف المتحد، ابوظبي التجاري، الاسكندرية، كريدي أجريكول، بلوم،التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

 
وجاء أعلي سعر للدولار مقابل الجنيه بمقدار  5 قروش ليصل لت30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

شهادات ادخارية

وفي وقت سابق طرح البنك الأهلي المصري، عددا من الشهادات الإدخارية ذات عائد ثابت ومتغير وبمدد زمنية مختلفة، منها شهادة ادخار البنك الأهلي الجديدة شهادة الاستثمار (ب)، والتي تتيح للعميل استرداد أمواله بعد عام واحد فقط، بعد رفع الفائدة من البنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق.

طرح أذون

وخلال الخميس الماضي طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 39,5 مليار جنيه من أجلي 182 و 364 يوما، لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

 

قال البنك المركزي المصري إنه باع أجلي الخزانة نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة والوفاء بالإلتزامات المطلوبة من الحكومة.

 

تضمنت عمليات طرح أجل 182 يوما بقيمة 23.5 مليار جنيه، بعائد فائدة مقبول 23.523% في المتوسط، وأعلي سعر فائدة بنسبة 23.601% و بلغ أقل سعر فائدة نحو 23.001% بإجمالي 144 طلبا جري الإكتتاب عليها.

 

وصل إجمالي ما تم طرحه من أجل 364 يوما  بـ16 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 23.522% و أقل سعر فائدة نحو 20.001% بأقل عائد و 23.601% كأعلي عائد فائدة بإجمالي 90 طلبا مقدما.
 

سعر الدولار اليوم مال واعمال سعر أقل دولار في البنوك اخبار مصر سعر الدولار في البنك المركزي Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

بديل جديد لحديد التسليح سعره أقل بنسبة 40%.. اعرف قدراته ومميزاته

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

قناة مفتوحة| كيف تشاهد مباراة الأهلي والرجاء المغربي اليوم بدوري أبطال إفريقيا ؟

الرجاء يهدر ركلة جزاء أمام الأهلي مع نهاية الشوط الأول

بعد صورها الجريئة مع خطيبها.. رد صادم من نادين نجيم

موضوعات متعلقة

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم السبت.. فيديو

ترشيحاتنا

علي جمعة: الحديث عن نجاسة لعاب الكلب غير متفق عليه بين المذاهب

استقالة.. أول رد فعل من رئيس الرجاء بعد الخسارة أمام الأهلي

دعاء الاستخارة للزواج وطريقة أداء الصلاة.. للشباب والفتيات

اشتري PlayStation 5 بسرعة.. أفضل جهاز ألعاب

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 30-4-2023

بسعر الصيني .. أرخص سيارة تقدمها JEEP في السوق المصري |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات.. كيف تصغر معدتك بطرق طبيعية؟

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

تتخطى 8 ملايين جنيه.. نانسي عجرم تثير الجدل بسعر إطلالتها الأخيرة

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

فيديو

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

صوت وصورة من الهضبة.. شبيه عمرو دياب يثير الجدل على السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ