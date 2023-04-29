قرارات مهمة لتوفير الذهب بالسوق المصري لخفض سعره .. التموين تكشف التفاصيل

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك دراسة تتم في الوقت الحالي حتي تكون هناك زيادة في حجم المعروض من الذهب داخل السوق المصري حتي يتم ضبط الأسعار.

أضاف "إبراهيم عشماوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن من أحد الحلول التي تم تقديمها من قبل وزير التموين اليوم هو دخول الذهب من الخارج مع المصريين بدون جمارك، وهذا بسبب أن أسعار الذهب خارج مصر أقل من الداخل وهذا سوف يعمل علي انخفاض سعر الذهب بالتدريج.

وتابع الدكتور إبراهيم عشماوي، أن هناك إجراءات قد تتخذ بناءاً علي هذه الدراسة حتي يكون هناك إعفاءات جمركية علي الأشخاص القادمين من الخارج وبحوزتهم كميات من الذهب.