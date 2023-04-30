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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لحمه يصيب بأمراض قاتلة.. تحذير من تناول نوع طيور منتشر في اليابان

صدى البلد

أثارت صحيفة Tokyo Shimbun  وهي واحدة من أكثر الصحف قراءة في اليابان مؤخرًا جدلاً في اليابان بمقال عن تناول لحوم الغراب النيئة.

نشرت صحيفة طوكيو شيمبون، مقالًا عن عادة غذائية يقوم بها بعض اليابانين قد تسبب في مشاكل صحية خطيرة وهي تناول لحم الغراب النيء المنقوع في أنواع مختلفة من الصلصات مدعيين أنه ذو مذاق مختلف وسهل المضغ، مقارنة ببعض أنواع اللحوم المشوية.  

حذرت وزارة الصحة البيئية في اليابان، عبر السوشيال ميديا تحديدا تطبيق تويتر، مؤكدة ضرورة التوقف عن تناول لحم الغراب النيء، نظرًا لخطر الإصابة بالتسمم الغذائي. 

وقالت إن تناوله ليس قانوني، بل في المقابل تناوله نيئًا ينطوي على مخاطر شديدة للإصابة بفيروس التهاب الكبد E ، والإشريكية القولونية النزفية المعوية، بالإضافة إلى الطفيليات المختلفة، التي قد تكون قاتلة.

صحيفة طوكيو السوشيال ميديا التسمم الغذائي فيروس التهاب الكبد E

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