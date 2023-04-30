حيلة خارقة تحمي من سرقة المنازل لمدة 3 سنوات.. فيديو

في محاولة للحد من حالات السرقة وردع المجرمين، ابتكرت شركة دهان مضاد للتسلق عبارة عن طلاء غير جاف، يعزل الجسم عن الماء الساخن، كما يستخدم من الناحية الأمنية في حماية الممتلكات.

وفقا لموقع odditycentral الطلاء المضاد للتسلق هو طلاء غير جاف، بمجرد وضعه على السطح، يجعل من المستحيل تقريبًا على شخص ما تسلق الأسطح، ويظل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع الاحتفاظ بخصائصه الوقائية في الظروف الجوية الساخنة والباردة.

يتم وضع الطلاء على طبقات سميكة 3 مم، وبمجرد أن يحاول شخص دخيل تسلق سطح مغطى به، يخترق الجلد ويجعل تسلق السطح مستحيلًا.

تم تطوير الطلاء المضاد للتسلق بواسطة Camrex Paints في أوائل الستينيات، ولا يزال متاحًا من متاجر الأجهزة والمستلزمات المنزلية في جميع أنحاء العالم، ويجب على كل من قام بتغطية ممتلكاته بهذه الأشياء بتثبيت علامات تحذر من استخدام الطلاء للتبرئة من المسؤولية.