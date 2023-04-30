ضياء السيد: منظومة كولر سر تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

علق ضياء السيد لاعب الأهلي السابق على تأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي أنجز مهمته أمام الرجاء من مباراة الذهاب في القاهرة، وتعامل بشكل جيد مع لقاء الإياب، وكان هناك منظومة دفاعية ممتازة، والثغرات فقط كانت تأتي بالأهلي بسبب أخطاء فردية"



واختتم: "لابد من غلق مباراة الرجاء والتركيز فيما هو قادم لأن القادم لن يكون سهلا"

الأهلي ضد الرجاء

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة على ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبو الرجاء لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واستمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم استئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45 .