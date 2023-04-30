الأرصاد تحذر المواطنين من كتل هوائية صحراوية وارتفاع درجات الحرارة.. وتعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي .. والتموين توجه نصيحة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة نرصد لكم ابرزها في التقرير التالي:

الأرصاد تحذر المواطنين من كتل هوائية صحراوية وارتفاع درجات الحرارة



قال الدكتور محمود القاياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تستمر الأجواء الربيعية حتى يوم الإثنين المقبل، حيث تتراوح درجات الحرارة ما بين 25 و26 درجة مئوية.

وزيرة الهجرة: تشكيل خلية أزمة لإجلاء المصريين من السودان



أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن توجيهات الرئيس السيسي كانت تشكيل خلية أزمة للتواصل بشأن إعادة الجالية المصرية من السودان وهو ما حدث بالفعل.

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي



علق الإعلامي عمرو أديب علي ضياع ضربة جزاء الرجاء ضد النادي الأهلي، قائلاً "نادي المحاظيظ .. انا أول مرة اشوف المقص بيتحرك ٣ ملي عشان الكرة تطلع برا".

متحدث الوزراء: الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات مالية



قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة متابعة بشكل جيد لكل ما يبث وينشر على شبكات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام الخارجية.



مصر تعزف سيمفونية إنسانية.. مدير ميناء أرقين: 46 جنسية أجنبية دخلت المحروسة



قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.



نشتري الدهب دلوقتي ولا نبيعه ؟ التموين توجه نصيحة مهمة للمواطنين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن نصيحة وزير التموين بعدم بيع الذهب في هذه الفترة جاءت من أجل التحوط بسبب التقلبات السعرية الموجودة داخل الأسواق.

سودانيون لـ أحمد موسى : مصر أم الدنيا .. ووجدنا أحسن استقبال



قدم الإعلامي أحمد موسى حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي "، المذاع على قناة " صدى البلد" من ميناء أرقين البري على الحدود المصرية السودانية.

القومي لحقوق الإنسان : مصر لم تتاجر مطلقا بقضية اللاجئين

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مصر تقدم لضيوفها كل الخدمات وتنفق المليارات في سبيل ذلك، منوهة بأن مصر بها أكثر من 9 ملايين لاجىء، حيث إن حدودنا مفتوحة مع دول الجوار.

مفيدة شيحة تهاجم جعفر العمدة : الجاهل الظريف



خصصت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، فقرة عن قراءة نسائية لصورة الرجل في الدراما الرمضانية.

محصلش ومش هيحصل.. أحمد موسى: مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها



أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء رد اليوم على الكثير من الشائعات والتقارير السلبية التي يتم إصدارها ضد مصر.

مدبولي: الدولة خصصت 45 مليار جنيه لتوريد القمح المحلي من المزارعين



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تتحرك في النهوض بقطاع الزراعة بشكل كبير جدًا من خلال مشروعات التوسع الأفقي ومشروعات الاستصلاح، قائلا: «إحنا بنتحرك فيها بصورة كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت كان كل حرصنا عشان نبدأ نشجع ونحفز الفلاح المصري على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ابتدينا نتكلم عن موضوع الزراعات التعاقدية وإن احنا نلتزم كدولة بأرقام محددة».

مدبولي : مصر قادرة على سداد إلتزاماتها والتنسيقات يومية مع البنك المركزي



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ؛ إن محافظ البنك المركزي يجلس معه أكثر من مرة خلال الأسبوع، ولكن لا يتم إعلان هذا للإعلام، معلقا أن ظهوررئيس الوزراء في إجتماع مع محافظ البنك المركزي سيشاع أن في تعويم، أو في تغيير لسعر العملة، معلقا أن الأمور دي ليها ضوابط وسياسة للدولة".