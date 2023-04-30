شوبير بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا: الحمد لله

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بتأهل الأهلي إلى نصف نهائي دوري أفريقيا، وكتب عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، "الحمد لله".

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التى أقيمت ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.

وبدأ الرجاء البيضاوي بالضغط من أجل إحراز هدف مبكر أمام النادي الأهلي.

واعترض لاعبو الرجاء لعدم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 6 واستمتع حكم المباراة لتنقية الفيديو وقرر عدم وجود ضربة جزاء ليتم استئناف اللقاء.

وطالب محمود كهربا بركلة جزاء وحكم اللقاء لم يحتسب أي شيء.

أهدر يسري بوزوق ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الأهلي في الدقيقة 45