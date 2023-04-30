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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 مايو المقبل.. نفاصيل حفل الموسيقار عمر خيرت القادم

عمر خيرت
عمر خيرت

تنتظر خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفلاً للموسيقار الكبير عمر خيرت  حفلاً موسيقيًا يوم 10 مايو المقبل،ويقدم خلالها عدد من أهم مؤلفاتة خلال مشوارة الفني والتي تعد من أحب المؤلفات لقلبجماهيرة العريقة ، أهمهم لبخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت وغيرها.

ويذكر أنه لم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت أكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل. 

وعلي الجانب الآخر أعلنت مؤخرا الصفحة الرسمية للموسيقار عمرخيرت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فوزه بجائزة أكثر شخصية مؤثرة في مجال الموسيقى لعام 2022 من Daily News Egypt.

“ عمرت خيرت ”

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