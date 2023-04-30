خبير تحكيمي: كان يجب إعادة ركلة جزاء الرجاء أمام الأهلي

شرح الخبير التحكيمي محمد صلاح عبدالفتاح، الحالات التحكيمية الخاصة بمباراة الرجاء المغربي والأهلي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وقال محمد صلاح عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "لا يوجد أي صورة واضحة للحالة الخاصة بركلة جزاء محمود كهربا، ولكن تصرف اللاعب والاعتراض على الحكم بعد الحالة كان الممكن أن يتسبب في حصله على بطاقة صفراء".

وأضاف: "حكم الملعب ليس له أي علاقة بالحالة بعد اتخاذ قراره، ولو هناك شكوك، كان يجب على حكم تقنية الفيديو أن يطلب من حكم الساحة إيقاف اللعب لمراجعة الكرة أولا وهذا لم يحدث".

وتابع: "من ضمن إيجابيات الحكم أنه لم يرضخ للضغط الجماهيري من جماهير الرجاء".

وأضاف: "ركلة جزاء الرجاء المغربي صحيحة وتم إعادة اللقطة للحكم من أكثر من زاوية، الحكم كان قريب من الكرة منذ بداية الحالة".

وأكمل: "كان يجب أن تُعاد ركلة الجزاء بسبب دخول عدد من لاعبي الأهلي داخل منطقة الجزاء قبل التنفيذ من جانب لاعب الرجاء المغربي".

واستطرد: "البطاقة الصفراء الأولى لـ اوهولو تم إلغائها بسبب احتساب الحكم لركلة الجزاء".

واختتم: "الحكم سمح بالالتحامات الطبيعية وتطبيق المفاهيم الحديثة في القانون، وقدم مباراة جيدة".