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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سواعد تبني الوطن.. رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان يهنئ عمال مصر بعيدهم

صدى البلد

هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك، عمال مصر، بمناسبة عيدهم الـ 59 الذي تحتفل به الدولة المصرية، تعزيزاً وتقديراً لدورهم الرائد في بناء الجمهورية الجديدة، ودفع الاقتصاد القومي نحو التقدم والتطوير، هذه الفئة التي ساهمت ولا تزال في بنائها ودعم استقرارها على كافة المستويات.

 

 وقال: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع منذ أن تولى مقاليد الأمور في البلاد في يونيو 2014 ، استراتيجية شاملة لدعم الأيدي العاملة، وتوفير البيئة الملائمة لعمال مصر الذين يعدون أيقونة العطاء في الجمهورية الجديدة.

 

وأشار  النائب "عبد الفضيل"  إلي أن الرئيس السيسي، يحتفل مع عمال مصر بعيدهم الذي يوافق الأول من مايو كل عام، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي بعمال مصر في هذه المناسبة، تقدير لقيمة العمل، ويجدد عمال مصر في هذا المناسبة العهد باستكمال مسيرة التنمية باعتبارهم هم أصحاب الهمم العالية والعزائم الصادقة ، الذين يبذلون جهودهم من أجل رفعة وبناء ونهضة مصرنا الغالية، مؤكدا أن "عمال مصر هم العمود الفقري بالنسبة الاقتصاد الوطني، والدولة تعول عليهم تحقيق كافة الخطط المستقبلية لإجراء نقلة وازدهار لاقتصاد الدولة."

 

وفي ختام كلمته بهذه المناسبة، قال "عبد الفضيل": إن عمال مصر الأوفياء يثمنون غاليا القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، ومواقفه النبيلة في دعم واستكمال مسيرة التنمية التي رسمها الشعب وحماها رجال الجيش والشرطة ببسالة.

 

 ووجَّه رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، الشكر والتقدير وأسمى آيات العرفان لعاملات وعمال مصر الأوفياء، على دورهم الرائد في دفع مسيرة الوطن نحو تحقيق التنمية المنشودة، مؤكدا أن عمال مصر هم السواعد التي تبني الوطن، وأن المستقبل الواعد لمصر في الجمهورية الجديدة، سيتحقق بعطاء عمال مصر المتواصل، لنرتقي بمستوى المعيشة للجميع وفي مقدمتهم العمال في ظل "حياة كريمة" لكل شعب مصر العظيم.

عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب
عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب

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