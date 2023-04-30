الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، فتى وشابين من بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت خضر هندي عجاجية (22 عاما) من مدينة بيت ساحور شرق بيت لحم، والأسير المحرر عزام عبد الوهاب حمامرة (26 عاما)، ومحمد أحمد شوشة (17 عاما) من قرية حوسان، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، امس السبت، باندلاع مواجهات بين مجموعة من المواطنيين الفلسطينيين مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

أفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن المواجهات تركزت على المدخل الشمالي، بعد تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني الفتى مصطفى صباح، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت دون أن يبلغ عن اصابات.

وشيعت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد مصطفى عامر صباح (16 عاما)، في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.