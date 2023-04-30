عيب والله.. شوبير يعنف حملات الهجوم على أحد لاعبي الأهلي

وجّه الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، رسالة حادة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الهجوم على لاعب الأهلي.

وكتب عبر تويتر: “‏مش فاهم بالظبط اللي بيعمله البعض علي السوشيال ميديا من هجوم في تطاول وخروج علي كل الأعراف والتقاليد تجاه أي لاعب في الفريق حصلت مع قفشه وحصلت مع الشناوى وحصلت مع محمد هاني ودلوقتي بتحصل مع لاعب صغير لسه بيبدأ خطواته ومغلطش في أي حاجة!!؟؟ عيب والله .. شد حيلك يا فخرى وسيبك يا ابني من أي كلام فارغ وإن شاء الله ربنا حيوفقك وردك حيكون ف الملعب”.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائى أفريقيا على حساب الرجاء في المباراة التى أقيمت ملعب مركب محمد الخامس الرياضي في لقاء العودة بدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.