صحف الإمارات| استقبال رعايا 16 دولة من السودان.. وترامب يكتسح الاستطلاعات قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

شركات تداول وهمية تستدرج «المبتدئين» بالمال السريع

أبوظبي ودبي تتصدران البورصات العربية بمكاسب 271 مليار دولار خلال 12 شهراً

الإمارات تستضيف رعايا 16 دولة أجلتهم من السودان

ترامب يتصدر استطلاعات الجمهوريين ومنافسوه بمراتب متأخرة

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الأحد ، بعدة احداث عالمية ومحلية.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم أنباء عن وجود شركات تداول وهمية حيث شكا متعاملون تعرضهم لعمليات احتيال إلكتروني من أشخاص يدّعون تعليم فن التداول مقابل الحصول على المال.

و أوضحوا أنهم يروّجون لكتب وكورسات بقيم مالية تبدأ من 10 دولارات، وتصل إلى 1000 دولار.

و اعتبر قانونيان أن مثل هذه الممارسات تندرج تحت بند الاحتيال الإلكتروني، حيث اعتبر القانون الإماراتي أن كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة، أو على سند أو توقيع هذا السند، بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يندرج تحت بند الاحتيال.

وأكد محمد مندور للصحيفة، أن شقيقه دأب على متابعة شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، يحرّض على ترك المدارس والدراسة، والاتجاه إلى عالم التداول، باعتباره الأسرع ربحاً للمال.

واضاف مندور أنه بالفعل انساق شقيقه خلفه، وترك مدرسته، ودفع 100 دولار لشراء كتب لتعليم التداول، إلا أنه لم يجد فيها ما يقدم له منفعة حقيقية.

وافادت صحيفة الوطن الإماراتية ، أن تصدر سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، البورصات العربية، بعد تحقيقهما مكاسب سوقية تجاوزت 271 مليار دولار (995.2 مليار درهم) خلال 12 شهراً في الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2023.

واضافت الصحيفة أن رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع من 513.19 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2022 إلى 741.04 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري بمكاسب 227.8 مليار دولار خلال 12 شهراً.

وزادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 119.12 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 162.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لتحقق مكاسب سوقية جاوزت 43.2 مليار دولار.

ونجح سوقا أبوظبي ودبي أيضا في تصدر البورصات العربية خلال الربع الأول من العام الجاري بعد تحقيقهما مكاسب سوقية بأكثر من 19 مليار دولار منها 15.27 مليار دولار لسوق أبوظبي و3.74 مليار دولار لسوق دبي.

واعلنت صحيفة الخليج أن الإمارات ساهمت في إجلاء مواطني 16 دولة من السودان، حيص وصلت أمس إلى دولة الإمارات، طائرة إجلاء تقل عدداً من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

وتقل الطائرة الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، و وصل أمس السبت 65 إيرانياً بين نحو 1900 شخص تمّ إجلاؤهم، على متن سفينة سعودية إلى جدّة.

و أوصت وزارتا الخارجية الأمريكية والمصرية، رعاياهما بتجنب مطار وادي سيدنا، بسبب العنف المتزايد في المطار وحوله.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، نجاح عملية الإجلاء التي قامت بها دولة الإمارات، في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

ونقلت نفس الصحيفة استطلاعات رأي في أمريكا حول الانتخابات الرئاسية القادمة ، حيث أظهرت استطلاعات الرأي التي جرت قبل انطلاق الانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي الأمريكي لعام 2024، تصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفارق كبير عن منافسيه الجمهوريين بنسبة تراوحت بين «20 إلى 46 في المئة».

وحصلت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي على 1 إلى 5 في المئة، كما هي حال معظم المرشحين الجمهوريين المعلنين.

وفي هذا السياق، قامت نيكي هايلي حاكمة سابقة لولاية كارولاينا الجنوبية، بتنظيم لقاءاتها العامة على مدى ثلاثة أيام في المقر المتواضع لبلدية لاكونيا.

وقالت هايلي أمام 150 شخصاً، ومع ذلك، لم تحقق هايلي ما يذكر في استطلاعات الرأي، إذ حصلت على 1 في المئة إلى 5 في المئة.