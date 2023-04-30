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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

حكم الجمع بين الأيام الفائتة في رمضان والستة البِيض .. هل تحميل الملفات من مواقع الانترنت حرام؟ .. وما حكم الشرع في شهادة حصل عليها طالب غش في الامتحانات؟|علي جمعة يجيب

علي جمعة
علي جمعة

حكم الجمع بين الأيام الفائتة في رمضان والستة البِيض

هل تحميل الملفات من المواقع التي لا تمتلك حقوقها حرام؟

هل الشهادة التي حصل عليها الطالب الذي غش في الامتحانات حرام؟

سلط الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من خلال برنامج "من مصر"، والمذاع عبر فضائية cbc، الضوء على عدة أسئلة تشغل ذهن الكثيرين ومنها، أحكام الست من شوال، والغش في الامتحانات.

في البداية، ورد سؤال يقول: هل يمكن الجمع في شهر شوال بين الأيام الفائتة في رمضان لعذر شرعي والأيام الستة البِيض؟، ليجيب علي جمعة: “نص الشافعية على أن أنوي أيام القضاء فقط ويقع الثوابين، دون الجمع بين النية، وأن أقضي ما في ذمتي أولاً، فإن كان علي 5 أيام أنوي صيام القضاء واستكمل اليوم السادس بنية استكمال الأيام الستة من شوال”.

وبين علي جمعة أن مثلها كمن يصلي الظهر، فتحسب له عند الملائكة ظهر وتحية مسجد، مشدداً أن من عليه أيام فائتة من رمضان ينوي قضاؤها حسبما تكون هذه الأيام وتحسب له من أيام شوال الستة".

تحميل الملفات من المواقع

كما أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل تحميل الملفات من المواقع التي لا تمتلك حقوقها حرام؟ قائلا، إنه طالما هذا الموقع لم يغلق الباب أمام الزوار وأتاحه للجميع فلا حرج من الاستعمال.

وذكر علي جمعة، أن هذا الموقع نفسه لو كان متعديا على الحقوق الفكرية لغيره ونشرها على موقعه، فهناك نأخذ برأي ابن حجر العسقلاني وذلك بعد كثير من البحث، فهذه المعلومات حينما تكون في فلاشة خاصة لشخص فهذه أصبحت ملكية خاصة له.

وتابع: أما لو تم وضع هذه المعلومات على الانترنت أصبحت ملكية عامة ويجوز استخدامها وتداولها، لأن هذه المسألة لا يمكن ضبطها والفضاء الإلكتروني مفتوح أمام الجميع.

هل السيئات يُذهبن الحسنات؟

كما أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال يقول (هل السيئات يُذهبن الحسنات التي اجتهدنا فيها خلال شهر رمضان؟

وقال علي جمعة، إنه لا توجد سيئة تقوى على حسنة، ولكن الحسنة هي التي تمحو السيئة وتذهبها، لقوله تعالى (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ).

وأضاف علي جمعة، أن كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وعلينا أن نستمر على الطاعة ولا نضعف بعد رمضان، انطلاقا من حبنا لرسول الله النبي الخاتم.

وتابع: كنا في شهر رمضان في حالة إيمانية وروحانية وشعرنا بليلة القدر أكثر من مرة في العشر الآواخر من رمضان، وعلينا أن نتذكر الصحابي الذي جاء وهو يبكي فرآه أبو بكر، فقال له: ما بك؟ فقال: حينما نكون مع رسول الله كأننا نرى العرش، فلما نخرج نشتغل بأموالنا وأسواقنا وأبنائنا، فقال له أبو بكر: وأنا كذلك، فذهبا إلى النبي فقال لهما: لو دمت على ما تكون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة.

الغش في الامتحانات

فيما أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف على سؤال ورد إليه يقول “هل الشهادة التي حصل عليها الطالب الذي غش في الامتحانات حرام؟”.

وقال علي جمعة، في برنامج "من مصر" على فضائية "سي بي سي"، إن السلسال الذي يحكم بأن الغش حرام وأن ما بعده حرام وما بعده حرام إلى مالا نهاية ليس من الفقه الإسلامي، ولكننا نمنع الغش من البداية أصلا ونحكم بحرمته.

وأكد علي جمعة، أن النبي الكريم قال "المتلبس بما لم يعط كلابس ثوبي زور" والغش حرام في الإسلام شرعا، لافتا أن هذا الذي ارتكب واقعة الغش عليه أن يتوب عن هذا الأمر لأنه نوع من أنواع الخداع والمكر والغش.

وتابع: لا أحد يعلم كم الغش الذي غشه الطالب في الامتحان وهل هي التي ساعدته للنجاح بشكل كامل أم بشكل جزئي، وعليه في النهاية أن يتوب عن هذا الفعل ويستغفر عنه.

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.

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