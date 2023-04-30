عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بقيادة عضو سابق في الكنيست

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن عشرات المستوطنين يتقدمهم عضو الكنيست السابق المتطرف أيهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى.

وقاموا بتنفيذ جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة لإفشال مخططات الاحتلال ضده.