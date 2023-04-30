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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاشقة الرجاء البيضاوي| الحزن يخيم على الجمهور المغربي بعد وفاة مشجعة شابة

نورا الزوبير
نورا الزوبير

خيمت حالة من الحزن  على الوسط الرياضي العربي، وخصوصا في المغرب، بعد وفاة مشجعة شابة لنادي الرجاء البيضاوي، خلال مباراته الأخيرة مع الأهلي، التي أقيمت، مساء أمس السبت، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب صورة الفتاة الشابة التي توفيت نتيحة التدافع بين الجماهير ، وانعكست حالة الحزن تلك على منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحولت حسابات وصفحات عدد كبير من الجماهير المغربية والعربية إلى رثاء الشابة التي تدعي نورا الزوبير، التي توفيت نتيجة التدافع على بوابة الملعب، في خضم الزحام الشديد.

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وكتب أحد مشجعي الرجاء عبر حسابه على فيسبوك قائلا:"أحيانا يكون حب الحياة والشغف بها باهض الثمن.. كم هو مؤلم هذا الرحيل القاسي والمفاجئ".

وأضاف: “الفقيدة نورا الزوبير، ابنة مدينة المحمدية، عاشقة الرجاء البيضاوي، توفيت نتيجة الازدحام الشديد أمام بوابة الملعب، رغم أنها تتوفر على تذكرتها، ومنعت من ولوج الملعب بسبب سوء التنظيم” 

 

 

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