انفراجة.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تدخل الصين لإنهاء الحرب

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، إن الصين يمكن أن تلعب دور الوسيط في التسوية الدبلوماسية للصراع الأوكراني وإنهائه.

وقال ميلنيك: "هذا ليس غير واقعي. بالطبع، يسعى الصينيون لتحقيق مصالحهم الخاصة. لكنني أعتقد أن الحل العادل والسلمي ووقف الأعمال العدائية هو في مصلحة بكين أكثر من هذا الزلزال الواسع النطاق الذي لا نهاية له بالنسبة للجميع والنظام العالمي".

وفي مقابلة مع مجموعة “فونك” الإعلامية، أشار ميلنيك إلى أن موقف أوكرانيا قد لا يتطابق مع الموقف الصيني، خاصة فيما يتعلق بقضية انسحاب القوات الروسية من المناطق المحررة، وهو ما تصر عليه كييف.

كما وصف نائب وزير الخارجية الأوكراني، المحادثة الهاتفية الأخيرة بين فولوديمير زيلينسكي والزعيم الصيني شي جين بينج بأنها خطوة كبيرة في تعزيز العلاقات بين أوكرانيا والصين.