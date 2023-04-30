البرلمان الإيراني المتشدد يصوت على إقالة وزير الصناعة

صوّت البرلمان الإيراني ، الأحد ، على إقالة وزير الصناعة الإيراني ، وهو أول عضو في حكومة الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي يُعاقب منذ انتخابه في عام 2020 وسط استياء اقتصادي متزايد في جميع أنحاء البلاد.

واتهمه البرلمانيون ، الذين صوتوا لإقالة وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين ، بالفشل في السيطرة على 'الارتفاع الصاروخي في أسعار السيارات وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي' وهاجموه لسوء الإدارة.

وقال رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف في بث تلفزيوني حكومي إن '162 من 272 نائبا حاضرا صوتوا على عزل الوزير'.