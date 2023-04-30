آداب القاهرة تعلن عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كشفت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، موعد عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2022 - 2023، لجميع الفرق الدراسية بالكلية.

وأعلنت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الثاني 2022-2023، وانها سوف تبدأ يوم الاثنين الموافق 15 مايو القادم.

وأكدت علي أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لنهاية العام الدراسي للعام الجامعي 2022 - 2023، سوف تكون حضوريا بالكلية وخلال فترات على مدار اليوم .

جامعة القاهرة

وعلي جانب آخر أعلن الدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن اتخاذ مجلس الجامعة في جلسته أمس بتاريخ 29 أبريل 2023، برئاسة الدكتور محمد الخشت وبدعم كبير منه، لعدة قرارات عاجلة لرفع مستوى الخدمة العلاجية لأعضاء صندوق العلاج بالجامعة.

وذلك في إطار الحرص الدائم على تقديم أفضل الخدمات العلاجية لأعضاء صندوق العلاج، وتقديم بدائل عديدة لصرف الأدوية للسادة المستفيدين من صندوق الرعاية الطبية.

وقال المستشار الإعلامي، إن الدكتور محمد الخشت ، وجه بعقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، لمناقشة كافة المقترحات التي من شأنها التيسير على أعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما وجه بالبدء الفوري في إجراءات طرح مناقصة عاجلة لخدمات توفير الأدوية للمستفيدين من الصندوق، وبحيث يتم التعاقد على نحو غير حصري وفي أسرع وقت مع عدد من مقدمي الخدمة بالإضافة إلى مقدم الخدمة الحالي.