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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 1 مايو 2023: تقترب من منصب أعلى

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 1 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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أن يفكر ويكون بشكل مختلف، هناك قوة ثورية وطاقة تختمر داخل كل واحد منكم وهذا أسبوع للتعبير عن قوتك العميقة، يتم تحدي الحدود ، ليس فقط من أجلك ولكن للآخرين من حولك.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

عندما تقترب من منصب أعلى وتحول المسؤولية بشكل محتمل ، حافظ على ثباتك في الحاضر، قد يكون التغيير مخيفًا ، لكن استخدم هذه اللحظة كطريقة لإعادة التواصل مع نفسك والمعنى الذي لديك في وظيفتك.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

من الناحية الصحية تذكر أنه يجب احترام احتياجات وحدود الرعاية الذاتية الخاصة بك، خذ الوقت الكافي لما تحتاجه وابق حاضرًا لضمان صحة نفسية وجسدية قوية وآمنة.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت تبحث عن الحب هذا الأسبوع فيجب أن تبدأ بالتعبير عن قوتك الداخلية العميقة، شارك بأفكارك الحقيقية واجعل نفسك عرضة للخطر في لحظات الوضوح والتفاهم المتبادل.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

قد تشعر أن الأمور المالية لا يمكن التنبؤ بها بعض الشيء في الوقت الحالي، قد يكون من الحكمة مراجعة ميزانيتك واستثماراتك وأشكال رأس المال الأخرى هذا الأسبوع ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الانضباط عندما يتعلق الأمر برفاهيتك المالية. 

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