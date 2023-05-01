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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

عدم تقليم الأشجار يعرض حياة أهالي قرى الكلالسة والحراجية بقنا للخطر

صدى البلد

استغاث المواطن أنور فتحي المصري، في رسالة لخدمة الشكاوى “بين الناس” التي يقدمها موقع صدى البلد، متضررا من عدم تقليم الأشجار بالشوارع التي يسكن بها.

وقال في شكواه: نعاني نحن أهالي قرية الكلالسة وقرية الحراجية التابعتان لمركز قوص بمحافظة قنا من عدم تقليم الأشجار على الطريق السريع (قرية المخزن والمسيد والكلالسة حتى كمين كوبري حجازة)؛ لأن الأشجار تلاصقت من الأعلى فوق الشارع، وعلى جانبي الطريق، والسيارات الكبيرة والجرارات المحملة بالقصب لا تستطيع السير في طريقها؛ مما يتسبب في سقوط الأشجار علينا، ووقوع كارثة، بالإضافة إلى تشوه المظهر الحضاري للمنطقة".

وطالب المسؤلين، بسرعة حل هذه المشكلة، قبل حدوث كارثة إنسانية، وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة قنا كارثة إنسانية المظهر الحضاري تقليم الاشجار

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