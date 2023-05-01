الكليات والجامعات التقليل في وقت المحاضرات خلال شهر رمضان جاء بدون الإخلال بالعملية التعليمية ... والعمداء تؤكد: الدراسة فى شهر رمضان كانت طبيعية ولا تخفيف في المناهج

الدكتور أحمد رجب: الدراسة خلال شهر رمضان كانت طبيعية

الدكتورة عبير عبد السلام: امتحانات نهاية العام 15 مايو

يوسف غرباوي: سير الدراسة لم يختل في رمضان ولا تخفيف في المناهج

لجأت الكليات والجامعات مع بداية شهر رمضان علي اتاخذ عدد من الإجراءات في إطار التسهيل والتخفيف علي الطلاب نظراً للظروف الخاصة للشهر الكريم، حيث عملت تقليل زمن المحاضرات لتقليل اليوم الدراسي وانتهائه قبل مواعيد الأفطار، حتي يأكل الطلاب مع أهلهم وذويهم في المنزل.

وبعد انتهاء شهر رمضان وانتهاء إجازة العيد عادت الأوضاع علي ما كانت عليه قبل رمضان وعادة الدراسة والجدوال ومدد المحاضرات إلي ما كانت عليه قبل شهر الصيام، وقد تسأل البعض عن ما اذا قد ادي تقليل مدة المحاضرات فى رمضان إلي تخفيف المناهج او حذف اجزاء.

ومن جانبه قالت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، أن الكلية قامت اثناء شهر رمضان بتخفف علي الطلاب عن طريق تقليل زمن المحاضرات حتي تتوافق المواعيد مع مواعيد الصيام والإفطار لإنهاء اليوم الدراسى بوقت كاف قبل موعد الإفطار، وحتي يتمكن الطلاب من التوجه لمنازلهم قبل آذن المغرب.

وصرحت الدكتورة عبد السلام في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن ذلك الأمر لم يخل بنظام الدراسة وأن سير العملية التعليمية خلال شهر رمضان كان بشكل منضبط وبدون أي إخلال وأن الكلية قدمت كل سُبل الدعم والرعاية للطلاب لتحصيل المواد التعليمية واستكمال محاضراتهم.

كما أعلنت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى الثانى 2022-2023، مؤكده علي بدايتها يوم الاثنين الموافق 15 مايو القادم حضوريا بالكلية وانها سوف تكون حضوريا بالكلية وخلال فترات على مدار اليوم .

واشارت إلي تعليمات هامة لطلاب اللائحة القديمة الذين يرغبون فى دخول امتحانات العام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، التوجه إلى إدارة شئون التعليم و الطلاب لملء استمارة دخول الامتحانات و تحديث البيانات .

وفي إطار متصل وقال الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة عملت خلال شهر رمضان علي تكثيف راحة الطلاب وتوفير السبل لراحتهم والتخفيف عنهم توفير احتياجاتهم خلال الشهر المبارك، وانه قد تم تخفيف عدد ساعات المحاضرات دون الخلل بالعملية التعليمة.

واشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلي أن العملية التعليمة لم تختل اثناء فترة رمضان واستمر وان التغير الذي حدث في الجدوال تم نظرآ لطبيعة الدراسة خلال شهر رمضان المبارك وان هذا تم دون إلغاء أجزاء من المنهج .

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى أن الجامعة استمرت خلال شهر رمضان بتقديم الأنشطة الطلابية والندوات، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال أيام حضور الطلاب إلى الكليات بالحرم الجامعى والتشديد على ارتداء الكمامة الطبية وكذلك تعقيم دورى لقاعات المحاضرات.

بينما أكد الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، علي أن الدراسة في شهر رمضان كانت طبيعية وأن الكلية قد قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات التخفيف علي الطلاب اثناء الصيام وان الكلية قامت بتقليل زمن المحاضرات للطلاب خلال شهر رمضان، بحيث ينتهي اليوم الدراسي بوقت كاف قبل موعد الإفطار ويمكن ويعطي للطلاب متسع من الوقت حتي يذهبوا إلي منازلهم والأفطار مع ذويهم، وذلك في إطار رفع العبء على جميع الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم .

واوضح رجب خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلي أن تلك الإجراءات جاءت لمراعاة ظروف الطلاب، وان الكلية بعد انتهاء شهر رمضان عادة مع العودة من إجازة العيد إلي الجدوال الدراسية التي كانت عليها قبل شهر رمضان،لافتاً إلي أن الدراسة فى شهر رمضان كانت طبيعية ولكن مع تخفيف عدد ساعات المحاضرات دون الخلل بالعملية التعليمة .