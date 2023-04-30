عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعلن ترتيب رحلة إجلاء إضافية لـ رعاياها من بورتسودان

صدى البلد

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد ، إن المملكة المتحدة رتبت رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان بشرق السودان ستغادر غداً الإثنين ، مضيفة أنها أجلت 2122 شخصًا حتى الآن من البلاد.

وأكدت الحكومة أنها لم تعد تسيّر رحلات إجلاء من مطار وادي سعيدة بالقرب من الخرطوم ، بسبب تراجع الطلب من قبل المواطنين البريطانيين ، ولا يزال الوضع على الأرض متقلبا.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في البيان 'جهودنا للإنقاذ مستمرة من بورتسودان. نواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار وانتقال مستقر إلى الحكم المدني وإنهاء العنف في السودان.'

سارعت الدول الغربية إلى إخراج مواطنيها من السودان حيث اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل ، مما أسفر عن مقتل المئات وتقطعت السبل من الأجانب.

وقالت الحكومة البريطانية ، التي قدرت الأسبوع الماضي أن حوالي 4000 بريطاني عالقين في السودان ، يوم الأحد أن رحلة الإجلاء الأخيرة من مطار وادي سعيدة غادرت مساء السبت.

وذكر البيان أن الرحلة الإضافية المخطط لها من بورتسودان ، والتي وصفتها الحكومة بأنها 'استثنائية' ، ستسهل إجلاء عدد محدود من الرعايا البريطانيين المتبقين في السودان والراغبين في المغادرة.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قاصمة جديدة للدولار.. ماذا قررت الحكومة المصرية؟

طلعوا الشتوي تاني| درجات الحرارة تواصل الانخفاض حتى هذا الموعد.. تفاصيل

حقك هيضيع.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين

أحمد موسى يعلن زيادة أسعار 29 سلعة تموينية على البطاقات من الغد

تذبذب قوي في سعر الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

لحظة وفاة المشجعة المغربية أثناء مباراة الأهلي| هذا ما حدث لها بالتفصيل

إعلان عاجل من بنك السودان المركزي بشأن أموال المودعين والخدمات المصرفية

طلب عاجل من الأهلي قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إقالة ضابط جيش إسرائيلي شارك في احتجاج سياسي بالزي العسكري

تصاعد العنف.. مصرع 10 أشخاص في هجوم مسلح بمدينة جواياكيل الساحلية بالإكوادور

بايدن يهاجم منافذ إخبارية: أكاذيب قيلت من أجل الربح

السفير البريطاني بالرياض: عملية الإجلاء من السودان صعبة

بريطانيا.. مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في مشاجرة بمقاطعة كورنوال

البرلمان الإيراني يصوت على إقالة وزير الصناعة

من المجر.. بابا الفاتيكان: لا تغلقوا الباب في وجه المهاجرين

لأول مرة.. شاهد رئيس كوريا الجنوبية يغني في حفل عشاء بالبيت الأبيض

ترشيحاتنا

أبو العينين يدعو مجلس الأعمال المصري الياباني لمؤتمر يعقد في طوكيو

غراب ينتزع ويمزق علم إسرائيل فوق بناية بإحدى المستوطنات بالاراضي المحتلة| فيديو

الأزمة تتصاعد.. فرنسا تستعد لأكبر مظاهرة خلال 40 سنة في عيد العمال

حقيقة تصريحات شيخ الأزهر عن أسعار الحج

غير مسبوقة.. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الأزمة السودانية

«سياحة النواب»: وزير الطيران يعلن تدشين خط ملاحى بين مصر واليابان استجابة لتوصياتنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فوزها بلقب ملكة جمال السعودية..10 صور لـ رومى القحطاني تثير الجدل

أنهى حياته بالسم والرصاص.. تعرف على وصية هتلر الأخيرة

الدول في زمن الديناصورات.. خريطة تفاعلية لتحول القارات من 750 مليون سنة

بعد إطلالاتهما الأخيرة.. صور لـ حسام حبيب وشيرين أثارت السوشيال ميديا

فيديو

تحدي تيك توك لايف.. بلوجر سعودي يربح مليون دولار في دقائق| فيديوجراف

خناقة ويجز وعمرو مصطفى.. الأخير اتهمه بشراء أغنياته والموزّع يرد| «فيديوجراف»

أنا مش زيك| رضوى الشربيني تستكمل الحرب الكلامية مع ياسمين عز

ميتلاند كوبري..مفاجأة في موقف الخطيب من تعاقد الأهلي مع إمام عاشور.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ