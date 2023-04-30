بريطانيا تعلن ترتيب رحلة إجلاء إضافية لـ رعاياها من بورتسودان

قالت الحكومة البريطانية اليوم الأحد ، إن المملكة المتحدة رتبت رحلة إجلاء إضافية من بورتسودان بشرق السودان ستغادر غداً الإثنين ، مضيفة أنها أجلت 2122 شخصًا حتى الآن من البلاد.

وأكدت الحكومة أنها لم تعد تسيّر رحلات إجلاء من مطار وادي سعيدة بالقرب من الخرطوم ، بسبب تراجع الطلب من قبل المواطنين البريطانيين ، ولا يزال الوضع على الأرض متقلبا.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في البيان 'جهودنا للإنقاذ مستمرة من بورتسودان. نواصل بذل كل ما في وسعنا لتأمين وقف طويل الأمد لإطلاق النار وانتقال مستقر إلى الحكم المدني وإنهاء العنف في السودان.'

سارعت الدول الغربية إلى إخراج مواطنيها من السودان حيث اندلع صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل ، مما أسفر عن مقتل المئات وتقطعت السبل من الأجانب.

وقالت الحكومة البريطانية ، التي قدرت الأسبوع الماضي أن حوالي 4000 بريطاني عالقين في السودان ، يوم الأحد أن رحلة الإجلاء الأخيرة من مطار وادي سعيدة غادرت مساء السبت.

وذكر البيان أن الرحلة الإضافية المخطط لها من بورتسودان ، والتي وصفتها الحكومة بأنها 'استثنائية' ، ستسهل إجلاء عدد محدود من الرعايا البريطانيين المتبقين في السودان والراغبين في المغادرة.