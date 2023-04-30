النائب محمد عبدالعزيز يشارك في لقاء لجنة حقوق الإنسان بالتحالف الوطني للعمل الأهلي

شارك النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، وذلك بحضور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ود نهى طلعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي، وبمشاركة ممثلين مؤسسات شفا الأورمان، الكاتب الجارحي، مجلس الشباب المصري، صناع الحياة، مرسال، أبو العينيين.

وأكد النائب محمد عبد العزيز على الدور الكبير الذي يقوم به التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومن أهم الخطوات الإيجابية كان توفير قاعدة بيانات موحدة للفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، كما أن تشجيع ثقافة التطوع بكل تأكيد لها دور إيجابي في وجود آلاف المتطوعين يريدون المشاركة في جهود التنمية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استدامة المبادرات التنموية التي يقوم بها التحالف، وأيضا ضرورة التعاون والتشبيك مع المنظمات والجمعيات القاعدية في الريف والصعيد.

وقال النائب محمد عبد العزيز أن نجاح تجربة التحالف كانت نتيجة لإطلاق السيد الرئيس عام ٢٠٢٢ عام المجتمع المدني وكذلك للتطور الكبير الذي حدث في قانون العمل الأهلي ليكون القانون الحالي هو أفضل قانون للعمل الأهلي، ولكنه بكل تأكيد بحاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان زيادة جهود التنمية التي يساهم بها التحالف الوطني وغيره من الفاعلين في العمل الأهلي.