أخبار التعليم.. آخر موعد للتقديم لمنح الماجستير بالجامعات الأسترالية اليوم.. الموعد النهائي للاشتراك في مسابقة مفهوم الإدمان والشباب بجامعة القاهرة.. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

آخر موعد للتقديم للحصول على منح الماجستير بالجامعات الأسترالية.. اليوم

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إعلان سفارة جمهورية مصر العربية فى كانبرا عن تقديم الجانب الاسترالى منحًا للدراسة للحصول على الماجستير من الجامعات الأسترالية، وذلك اعتبارًا من فبراير 2024 مع إعطاء الأولوية لمجالات محددة هى تغيير المناخ.

لطلاب جامعة القاهرة.. اعرف شروط مسابقة مركز اللغة والثقافة العربية البحثية

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة مركز اللغة و الثقافة العربية البحثية في دورتها الأولى لعام 2023.

مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن رابط التسجيل بالدورات التدريبية

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة، بكلية الآداب جامعة حلوان، عن فتح باب الحجز في الدورات التدريبية لجميع اللغات، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى عميد الكلية، وإشراف الدكتور شادي الكردي مدير المركز.

«حقوق عين شمس»: اليوم آخر موعد للتقديم بمشروع محو الأمية

كشفت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، عن آخر موعد للتقديم والتسجيل في مشروع محو الامية بالكلية خلال الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن آخر موعد سيكون اليوم الإثنين 1 مايو 2023، وذلك حتي الساعة الحادية عشر صباحا.

اليوم... الموعد النهائي للاشتراك في مسابقة مفهوم الإدمان والشباب بجامعة القاهرة

أعلنت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية القمية على مستوى الجامعات المصرية والأكاديمية والمعاهد وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان للعام الجامعي 2022/2023.

طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تنظم ندوة بحضور خالد عليش

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، ندوة بحضور المذيع « خالد عليش » تحت شعار « الشباب والمستقبل » «معاك في السكة» بعد غد الثلاثاء الساعة ١٢ ظهراً بكلية الهندسة - قاعة الاحتفالات الكبرى .