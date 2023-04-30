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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

باك ستريت بويز في زيارة للمتحف القومي للحضارة المصرية.. صور

باك ستريت بويز
باك ستريت بويز

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط الفرقة الغنائية الأمريكية "باك ستريت بويز"، وذلك على هامش زيارتها الحالية لمصر لإحياء حفلا جماهيريا غدا الإثنين، وذلك ضمن جولتها حول العالم والتي تتضمن حفلات بدول إفريقيا والشرق الأوسط والهند.

واستقبل الفرقة الغنائية الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بأعضائها وقدم لهم الهدايا التذكارية، كما قام بتعريفهم بالموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافى، مشيرًا علي أهمية المتحف فى الحفاظ على التاريخ والتراث المصري على مر العصور.

وقال الدكتور أحمد غنيم أن المتحف أصبح واجهة ثقافية وقبلة لكثير من الشخصيات العامة وزيارات الوفود الرسمية من عشاق الحضارة المصرية القديمة، خلال تواجدهم فى مصر، الأمر الذي ودلالة على شغفهم بمعالم هذه الحضارة وارثها الثقافي.

وقام الأستاذ باسم رؤوف أمين المتحف باصطحاب الفرقة في جولة إرشادية داخل قاعات العرض المختلفة، وشرح لها خلالها كنوز المتحف الأثرية المعروضة،  كما استعرض لهم سيناريو العرض المتحفي ومدي قيامه بإبراز إبداعات الحضارة المصرية.


وخلال الجولة أعرب أعضاء الفرقة عن انبهارهم بما شاهدوه من مقتنيات أثرية متميزة، ومدي عراقة الحضارة المصرية القديمة، كما أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم في المتحف واصفين إياه بالصرح شامخ الشاهد على تاريخ مصر القديمة وحضارتها العريقة، ومؤكدين أنهم سينقلون انطباعاتهم عن المتحف لكل مكان يزورونه في دول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء فرقة «باك ستريت بويز» استهلوا زيارتهم لمصر بزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

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باك ستريت بويز المتحف القومي للحضارة المصرية الحضارة المصرية مصر الحضارة المصرية القديمة

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