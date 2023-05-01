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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس صاحب سوبر ماركت لاتجاره بالعملة الاجنبية في مصر القديمة

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس صاحب سوبر ماركت4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، لاتهامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي في مصر القديمة.

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وكان، تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط صاحب سوبر ماركت بمصر القديمة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى .

 

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى  أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" .

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الاتجار به خارج السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مصر القديمة مديرية امن القاهرة شرطة مصر القديمة الإتجار غير المشروع العملة الأجنبية جرائم الإتجار مزاولة نشاط غير مشروع

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