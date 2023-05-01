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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"نساء في إفريقيا" تفتح باب التسجيل للانضمام لبرنامج تمكين ريادة أعمال في مصر

صدى البلد

أعلنت مبادرة نساء في إفريقيا عن إطلاق برنامج  لتمكين 20 ألف رائدة أعمال في 10 دول أفريقية وذلك خلال عام 2022

 

 حيث نجح البرنامج خلال عامه الأول في تمكين 7000 رائدة أعمال مؤثرة للاستفادة بالبرنامج من خلال تدريب الرائدات عبر الإنترنت وإتاحة فرص التواصل وتبادل الأفكار

 

 بالإضافة إلى المعسكرات التدريبية المحلية في كوت ديفوار وكينيا ونيجيريا، بينما يمتد نطاق البرنامج هذا العام ليشمل ثلاث دول من بينهم مصر. 

وتعليقاً على ذلك قالت  حفصة أبيولا ،الرئيس التنفيذي لمبادرة "نساء في إفريقيا" :"في عام 2022، قطعنا عهد على أنفسنا  بتأسيس  يهدف الى دعم 20 ألف رائدة أعمال أفريقية على مدار الثلاث سنوات المقبلة، ولكن تفاعل رائدات الأعمال مع البرنامج أذهلنا وتخطى توقعاتنا بكثير، حيث تقدمت للبرنامج أكثر من 20 ألف سيدة في السنة الأولى فقط.

 وبالفعل استفاد من البرنامج الذى ياتى بالتعاون مع مؤسسة كوكاكولا العالمية  حتى الآن 7000 رائدة أعمال من وأصبح لديهن ثقافة تعلم قوية بالإضافة إلى نجاحهن في التأقلم مع التغيير والاستجابة لفرص النمو".

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