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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاصم خليفة يسلم الجوائز للفائزين في ختام موسم الاسكواش ببطولة بالم هيلز

عاصم خليفة يسلم الجوائز
عاصم خليفة يسلم الجوائز للفائزين في ختام موسم الاسكواش ببطول

حرص عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش علي حضور نهائى منافسات  الموسم المحلي للناشئين والناشئات وحضور حفل توزيع جوائز بطولة بالم هيلز والتي تقام لأول مرة تحت رعاية الاتحاد بعد إدراجها ضمن فعاليات منافسات بطولات الاتحاد الرسمية. 

حيث سلم رئيس الاتحاد الجوائز للفائزين، وبرفقته  الدكتور محمد الباجوري مدير عام اندية بالم هيلز وامير وجيه المستشار الفني لنادي بالم هيلز ..وشهدت البطولة حضور جماهيري كبير ومنافسه كبيرة بين اللاعبين واللاعبات..وسحبت بطولة بالم هيلز البساط بعد حسن التنظيم وإقامة المباريات بملاعب علي أفضل مستوي..وينتظر أن تدخل هذه البطولة ضمن احد اهم البطولات في المواسم القادمة في ظل توجه إدارة النادي بالتوسع والمنافسه في بطولات الإسكواش . 


وأشاد عاصم خليفة رئيس الاتحاد بالتنظيم وبالمنافسة القوية بين اللاعبات واللاعبين وقال إنه سعيد بنجاح مجلسه في الخروج لبر الأمان وتحقيق مكاسب فنية كبيرة من اقامة كل هذه البطولات في الموسم الختامي مؤكدا انه الاسكواش يسير علي خطوة ايجابية ويحافظ علي كل مكتسباته التي وضعت في مقدمة دول العالم وقال ان حجم المشاركات وتوسيع القاعدة وصل لمستويات كبيرة وهو ما يهدف اليه . 
فيما عبر امير وجيه المستشار الفني للبطولة عن سعادته بما قدمته بطولة بالم هيلز في وقت قصير وتحقيقها للعديد من المكاسب في اول بطولة لها تحت سجلات الاتحاد وقال ان هناك تعاون كبير مع الاتحاد حول استمرار دعم ومساندة النادي لكل توجيهات الاتحاد حول تنظيم البطولات بما يخدم الصالح العام.

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