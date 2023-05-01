المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني: مصر سوق جاذبة للاستثمار

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني للشئون العامة نوريكو شيكاتا، أن مصر سوق جاذبة للاستثمار، مثمنا ما تقوم به الحكومة المصرية من جهد لتحسين بيئة الاستثمار.



وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني - في حوار خاص مع الإعلامية أمل رشدي عبر قناة "النيل للأخبار" مساء الأحد- أن مصر تقوم بنقلة نوعية للمدن الذكية الكبرى، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده تقوم أيضا بمثل هذه الأعمال في المدن الكبرى مثل طوكيو.



وأضاف أن مصر أيضا تقوم بعمل رائع في تحديث البنية التحتية، مشددا على أن تحديث البنية التحتية هي الطريق للنهوض بأي دولة.



وفيما يتعلق بالاستثمار في الطاقة،، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الياباني إن مصر لديها إمكانية كبيرة لاستغلال أمثل للطاقات النظيفة ومنها إنتاج الهيدروجين الأخضر.



وتابع أن بلاده تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر في مجالات عدة ولا سيما في مجال التعليم والثقافة والعمل والاقتصاد.



وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية العلاقات بين مصر واليابان ولا سيما المدارس وأيضا الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.



وأوضح أن اليابان تقوم بتنسيق توسيع تجربة المدارس اليابانية في مصر، لافتا إلى أن اليابان تقوم باستثمار فعلي في التعليم، معربا عن سعادة رئيس الوزراء الياباني بزيارته للمتحف المصري الكبير، مبينا أن العديد من الخبراء اليابانيين دعموا بناء المتحف المصري الكبير.



وذكر أن العديد من الباحثين اليابانيين لديهم اهتمام كبير بالحضارة المصرية.. لافتا إلى وجود نمو تصاعدي في أعداد الزائرين اليابانيين إلى مصر.