أمين الفتوى ناصحاً بالفحوصات الطبية: اطمئنوا على صحتكم قبل الزواج

نصح الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج، مؤكداً أهميتها لكل الطرفين الرجل والمرأة.

وأضاف فخر في تصريح له، أن الفحوصات الطبية قبل الزواج هامة للغاية، ولا بد من إجرائها بشكل جيد وليس روتنيا، مضيفا: «روحوا واطمنوا على نفسكم، ممكن تعمل الفحوصات تلاقى مشكلات بسيطة تتحل، وممكن تلاقى مشكلات صحية كبيرة فنحن ننصح فقط بعدم إتمام الزواج».

وواصل: «الدولة عملت ليه فحوصات ما قبل الزواج، عشان في قاعدة شرعية بتقول لا ضرر ولا ضرار، بالتالى وجدوا أضرارا صحية كبيرة بين الأزواج أو في خلفتهم من الأطفال، وبدأ تتفاقم المشاكل وتصل إلى الطلاق بسبب هذه الأضرار الصحية، فعشان كده المشرع المصرى عمل الكشف الطبى وخلوه إلزامى عشان لو في حاجة يعرفوا يحلوها قبل الزواج».



وتابع: «لو سألنا أي زوج أو زوجة، عن الأضرار الصحية، يقولك إحنا بنحب بعض وعاوزين نتجوز، طيب بعد ما يتجوزوا والمشكلات تحصل، ايه اللى هيحصل ممكن ولا الزوج ولا الزوجة يصبروا العاطفة بتبقى غالبة».