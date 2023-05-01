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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وجدي بوعزي: مباراة الأهلي والترجي الأفضل بإفريقيا.. وعلي معلول بـ ألف رجل

صدى البلد

قال وجدي بو عزي لاعب نادي الترجي التونسي السابق، إن تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أصبح معتادًا رغم المشاكل التي يمر بها الفريق وتراجعه في ترتيب الدوري المحلي.

وأضاف بو عزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الترجي كان أفضل من منافسه شبيبة القبائل الجزائري، واستحق التأهل للدور المقبل، رغم صعوبة المباراتين.

وأشار إلى أن مواجهة الأهلي والترجي التونسي، تعد الأفضل على الإطلاق في إفريقيا، لكونها مباراة حماسية ومفتوحة، ومعرفة كلا الفريقين بإمكانيات كل منهما، متمنيًا أن يكون هذا اللقاء عرس كروي عربي إفريقي، ويخرج بالصورة التي تليق بهما.

وتابع أنه لا يعترف بـ«الكعب العالي» في مباريات كرة القدم، خاصة وأن كل مباراة لها ظروفها، فضلًا عن أن الترجي دائمًا ما يكون هدفه كل موسم التتويج بالبطولة، وكذلك الأمر بالنسبة للأهلي، لذلك الحظوظ متساوية لدى الفريقين.

وواصل نجم الترجي السابق، تصريحاته «جماهير الترجي مثال يحتذى بها في الروح الرياضية والأخلاق، وما حدث من شغب في مباراة شبيبة القبائل، لا صلة لهم به، وأشعر بالقلق من صدور قرار بحرمانهم من حضور مباراة الأهلي، خاصة وأن الفرق الكبرى تستمد قوتها من جماهيرهم».

واستكمل تصريحاته، بالحديث عن مشاركته أمام الأهلي، مؤكدًا أنه توج بالعديد من الألقاب، إلا أن أفضل الذكريات بالنسبة له هو اللعب باستاد القاهرة أمام الجماهير المصرية، خاصة وأن الأهلي فريق كبير ومثال يحتذى به، وكان الفريق الأفضل الذي واجهه بمسيرته.

وعن علي معلول، أكد وجدي بو عزي، فخره بما يقدمه علي معلول مع الأهلي في مصر، كونه يمثل الكرة التونسية مع فريق بحجم نادي القرن، واصفًا إياه بـ«ألف رجل».

 

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