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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حقيقة صلح غادة عبد الرازق ومحمد سامي.. كواليس أغنية طوق نجاة لـ محمد رمضان

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد” العديد من الأخبار عن الأحداث العالمية والمحلية المهمة، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الموزع الموسيقي زووم يكشف كواليس أغنية طوق نجاة لـ محمد رمضان| خاص

عبّر الموزع الموسيقي زووم، عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان، في أغنيته الجديدة “طوق نجاة”.

 

بعد نجاح "بأمارة مين" .. فريد يستعد لطرح "يقال عنك"

يستعد الفنان أحمد فريد، لطرح أغنية جديدة بعنوان “يقال عنك” وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه بأغنية “بأمارة مين”.


بعد خلاف سنوات .. محمد سامي يكشف حقيقة صلحه مع غادة عبد الرازق

كشف المخرج محمد سامي، حقيقة صلحه مع الفنانة غادة عبد الرازق، بعد سنوات من الخلاف، وذلك بعدما علقت غادة، على منشور له قد قام بنشره خلال الفترة الماضية.

خالد الصاوي يكشف كواليس مذكرات زوج .. خاص

عبّر الفنان خالد الصاوي، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “مذكرات زوج” الذي عرض في السباق الرمضاني.

وقال خالد الصاوي، في تصريح لـ “صدى البلد”: “هذا عمل مهم جدا، موضوع الزواج والحب موضوع شائك والناس جميعها تتمنى أن تتحدث به".

حبتها.. حلا شيحة تشيد بأغنية محمد رمضان TMO

أشادت الفنانة حلا شيحة، بأغنية محمد رمضان الجديدة «TMO»، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالتعاون مع عصام النجار وجيمز.

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