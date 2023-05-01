طريقة عمل الباتيه السريع بأسهل الخطوات

الباتيه السريع من المخبوزات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتحضيرها في المنزل لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الباتيه السريع.



مقادير الباتيه السريع





لفة جلاش

نصف كوب زبدة ذائبة

نصف كوب زيت

كوب زبادي

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

(الحشوة)

جبنة براميلي

جبنة قريش

زيتون أخضر شرائح

بقدونس مفروم

(للوجه)

بيضة

٢ملعقة كبيرة حليب



طريقة تحضير الباتيه السريع





نخلط الزيت مع الزبدة والزبادي والسكر والملح والبيكنج بودر جيداً جداً ثم ندهن ورقة من الجلاش جيداً بالخليط ثم نضع ورقة أخرى وندهنها جيداً ونكرر حتى ننتهي من كل أوراق الجلاش وتتكون طبقات فوق بعضها ثم نقسمها بالطول إلى شرائح طولية ثم نقسمه نصفين بالعرض ونحشيه بخليط الحشوة ونلفه ونرصه على صواني مدهونة زيت ثم ندهن الوجه بخليط الوجه ونرش عليه حبة البركة ثم ندخله فرن ساخن جداً على درجة حرارة ١٨٠ حتى يأخذ لون ذهبي ويقدم بالهنا والشفا.