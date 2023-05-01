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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تدين الاقتحام الدموي لقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر

أرشيفية
أرشيفية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحام الدموي والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم عقبة جبر في اريحا، والذي أدى إلى ارتقاء الشهيد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) وخلف عددا آخر من الاصابات من بينها اصابات خطيرة.

واعتبرت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن استمرار حصار الاحتلال على مدينة أريحا، يعد أبشع أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين الفلسطينيين العزل.

وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود إطلاق الرصاص الحي بهدف القتل على المواطنين الفلسطينيين.

وبينت أن ذلك نتيجة مباشرة لحملات التحريض على العنف والقتل التي يطلقها أكثر من مسؤول اسرائيلي وعديد الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والتي تولد مزيداً من التوترات والمناخات المشحونة بالعداء للفلسطينيين.

وقالت إنها تواصل متابعاتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية المختصة، ورأت أن عدم محاسبة دولة الاحتلال واكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض بيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، باتت تشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية وعمليات الضم الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة وارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

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