قتل واعتقال واقتحام متواصل للأقصي .. انتهاكات قوات الاحتلال لا نهاية لها | وكيف ردت الخارجية الفلسطينية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الانتهاكات والاعتداء علي الشعب الفلسطيني، من قتل واعتقال و اقتحامات مستمرة للمسجد الأقصي وباحاته بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين الذين دائما ما يقتحمون الأقصي تحت حماية الاحتلال ، ومنع الفلسطينيين من دخوله و تشديد الإجراءات الأمنية.

استشهاد صبي في أريحا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن استشهاد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً)، متأثرا بجروح أصيب بها.

وأصيب 6 آخرين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المخيم، وحاصرت عددا من منازل المواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أصيب على إثرها الطفل اللدعة بالرصاص الحي في الرأس و 6 آخرين بجروح وصفت 3 منهم بالخطيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لليوم العاشر على التوالي، إغلاقها مداخل ومخارج مدينة أريحا من عدة جهات وتوقيف مركبات المواطنين على حواجزها العسكرية على المدينة.

اخطارات بعدم البناء و وقف العمل

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بوقف العمل في عدة منشآت في قريتي بردلة وكردلة في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال أخطرت بوقف العمل لبركس زراعي مساحته 150 مترا، وقطعة أرض تم تجريفها من أجل البناء عليها تعود ملكيتهما للمواطن فارس نمر حسين صوافطه وأشقائه.

إضافة إلى إخطار بوقف البناء لمنزل من الإسمنت يتكون من ثلاثة طوابق وتعود ملكيته للمواطن عزت أحمد رشايدة وأشقائه، في قرية بردلة.

إصابات بجروح خطيرة و اعتقالات للمسنين

اصيب شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال واعتقل مسن، اليوم الاثنين، خلال اقتحام مدينتي بيت لحم وبيت جالا .

وافادت مصادر امنية لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت جالا واندلعت مواجهات في محيط مستشفى بيت جالا الحكومي اطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت ما ادى لاصابة شاب (20 عاما) برصاص حي في الظهر، ونقل الى مستشفى الاهلي في مدينة الخليل لخطورة حالته.

وأعلنت وزارة الصحة، أن الشاب أصيب برصاصة متفجرة أطلقها عليه جنود الاحتلال فجر اليوم اخترقت أسفل ظهره والتجويف الصدري ما أحدث تهتكاً للرئة اليمنى بالكامل، وخلال إجراء العملية الجراحية له في مستشفى بيت جالا الحكومي عثر الجراحون على عشرات الشظايا في التجويف الصدري والرئة، كما أصيب برصاصة حي باليد، تم وقف النزيف وحالته حتى الآن حرجة.

وأشار المصدر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن حسنين حسن شوكة (62 عاما) بعد دهم منزله في منطقة باب الدير وسط مدينة بيت لحم.

اقتحام المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد.

رد وزارة الخارجية الفلسطينية علي الانتهاكات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الاقتحام الدموي والهمجي الذي ارتكبته قوات الاحتلال صباح اليوم في مخيم عقبة جبر في اريحا والذي أدى إلى ارتقاء الشهيد الفتى جبريل محمد اللدعة (17 عاماً) وخلف عددا آخر من الاصابات من بينها اصابات خطيرة.

وأدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الاثنين، استمرار الحصار الظالم على مدينة أريحا كأبشع أشكال العقوبات الجماعية على المواطنين المدنيين العزل.

وأكدت الوزارة أن انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين هي ترجمة لتعليمات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال.

وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تواصل متابعاتها لانتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين على المستويات كافة بما فيها المحاكم الدولية المختصة.

ورأت فلسطين أن عدم محاسبة دولة الاحتلال، باتت تشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ المزيد من مشاريعها الاستعمارية التوسعية.