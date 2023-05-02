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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن أسعار المدينة الصناعية في بورسعيد| اليوم

النائبة إيفلين متى،
النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تستكمل عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء.

وأشارت متى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن لجنة الصناعة بالبرلمان ستناقش اليوم الثلاثاء، عددا من طلبات الإحاطة بشأن المغالاة في أسعار المدينة الصناعية في بورسعيد وشرق التفريعة.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أنه لا بد من إعادة النظر فى المغالاة فى أسعار هذه المدن، بهدف جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد استأنف عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر المبارك أمس الأول الأحد، الموافق 30 من شهر أبريل الجاري. 

وشهدت الجلسة العامة مناقشة بعض مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

-مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من 10 من أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

لجنة الصناعة بالبرلمان طلبات الإحاطة أسعار المدينة الصناعية شرق التفريعة مجلس النواب

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