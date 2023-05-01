عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حاجتين تعملهم هتخلي الإنترنت المنزلي يكمل معاك لآخر الشهر

حاجتين تعملهم هتخلي
حاجتين تعملهم هتخلي الإنترنت المنزلي يكمل معاك لآخر الشهر

يعاني الكثيرون من نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الأسباب وراء ذلك وكيفية الحفاظ على الباقة لأطول وقت ممكن، فشهد العالم يشهد تطورًا كبيرًا في صناعة الإنترنت، وصارت المعلومات تُنقل بسرعات عالية، وباقة الخط الأرضي أصبحت تصل إلى 30 ميجا بعدما كانت 1 ميجا و2 ميجا.


أغلق الإنترنت في حالة عدم التصفح  

 

إذا تم فتح الباقة مع عدم استخدام الإنترنت، فإن هذا يعني وجود معدلات استهلاك أيضًا، وبالتالي يجب قفل الباقة إذا لم نكن نستخدمها، حيث يمكن أن يحدث استهلاك البيانات نتيجة للتحديث المستمر للهواتف والكومبيوتر.

فيمكن سحب الإنترنت عبر الواي فاي عن طريق بعض التطبيقات، وذلك بأرقام عالية ، فعلى سبيل المثال عند تحديث بيانات 24 تطبيقًا يتم استهلاك 2 جيجا.

لذلك توجد عدة نصائح لترشيد استهلاك الباقة، مثل: «حماية الراوتر عن طريق الـFIREWALL والـWPS، وضبط الـUSAGE الخاص بالـSIM CARD»، أي معدل استخدام الباقة من التليفون، بحيث يتم تخصيص 200 ميجا أو 300 ميجا في اليوم الواحد، منعًا لاستهلاك جزءًا كبيرًا من الباقة، بالإضافة إلى قفل الهوت سبوت، ويمكن أيضا تحميل برنامج إنترنت مونيتور لمراقبة سلوك التطبيقات الداخلية الخاصة بالهاتف، فقد يحمي الهاتف من عمليات الاختراق المختلفة.

 

لا تفرط في مشاهدة الفيديوهات

 

هناك مقاطع فيديو فيها PIXELS كبيرة، وبالتالي فإن استهلاك البيانات يكون كبيرًا، فلو شاهدت مقطع فيديو مدته 10 دقائق، تكون استهلكت 150 ميجا على الأقل إذا كانت دقة العرض عالية جدا، وذلك أحد الأسباب الرئيسية في نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

880 جنيهًا|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش.. ومتابعون: قلبك كان حاسس

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

وفاة الفنان مصطفى درويش

الخبز ليس من بينها .. تعرف على أسعار السلع التموينية بعد الزيادة

وفاة مصطفى درويش.. جمال شعبان يكشف عن 6 فئات عرضة للسكتة القلبية

موضوعات متعلقة

خصم 6660 جنيها على موبايل iPhone 13

خصم 3800 جنيه على وحش الفئة المتوسطة من سامسونج Galaxy A34

بسعر مناسب جدا.. هواوي تطلق أحدث هاتف لها بكاميرا 48 ميجابكسل

بسعر أرخص .. Honor تتحدى iPhone بهواتف أفضل

بسبب الظروف الاقتصادية.. الناس تمتنع عن شراء الهواتف الذكية |تقرير

عرض اليوم.. موبايل Note 12 بسعر 6600 جنيه

بسعر يبدأ من 2000 جنيه..أقوى الخصومات على هواتف سامسونج وإنفينيكس

عرض الأحد..اشتري موبايل iPhone 11 بـ 7700 جنيه فقط

ترشيحاتنا

كان يشعر بالموت.. سبب كتابة مصطفى درويش لـ وصيته

وصول جثمان الفنان مصطفى درويش لمسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر

مركز السكك الحديدية وقاعدة عسكرية.. أوكرانيا تحت القصف

رقم صادم .. الحكومة الكويتية تكشف عدد الإقامات الملغاة آخر 3 سنوات

كتب وصيته وسلمها لـ أشقائه.. تفاصيل مهمة عن الفنان الراحل مصطفى درويش

رقم مفاجئ لعدد المتصلين بالخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان في عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة مصطفي درويش.. مجدي يعقوب يكشف سر توقف عضلة القلب المفاجئة

مصطفى درويش ليس الأول.. نجوم رحلوا عن عالمنا بالسكتة القلبية

لمرضى السكري| طرق غير متوقعة تخلصك من الوزن الزائد

بعد رجوعهم لبعض .. نسرين طافش بإطلالة أنيقة في حضن زوجها

فيديو

عاش ومات وحيدا.. زكي رستم شرير السينما| حياة واقعية صعبة

إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة.. أهم تصريحات السيسي في احتفالية عيد العمال

زيت التموين بقا بـ30 جنيه.. تعرف على حقيقة رفع سعر الخبز المدعم

رجل هندي يثير الجدل بظهور سفينة تيتانيك.. أعرف القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ