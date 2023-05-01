حاجتين تعملهم هتخلي الإنترنت المنزلي يكمل معاك لآخر الشهر

يعاني الكثيرون من نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع، الأمر الذي يجعلهم يبحثون عن الأسباب وراء ذلك وكيفية الحفاظ على الباقة لأطول وقت ممكن، فشهد العالم يشهد تطورًا كبيرًا في صناعة الإنترنت، وصارت المعلومات تُنقل بسرعات عالية، وباقة الخط الأرضي أصبحت تصل إلى 30 ميجا بعدما كانت 1 ميجا و2 ميجا.



أغلق الإنترنت في حالة عدم التصفح

إذا تم فتح الباقة مع عدم استخدام الإنترنت، فإن هذا يعني وجود معدلات استهلاك أيضًا، وبالتالي يجب قفل الباقة إذا لم نكن نستخدمها، حيث يمكن أن يحدث استهلاك البيانات نتيجة للتحديث المستمر للهواتف والكومبيوتر.

فيمكن سحب الإنترنت عبر الواي فاي عن طريق بعض التطبيقات، وذلك بأرقام عالية ، فعلى سبيل المثال عند تحديث بيانات 24 تطبيقًا يتم استهلاك 2 جيجا.

لذلك توجد عدة نصائح لترشيد استهلاك الباقة، مثل: «حماية الراوتر عن طريق الـFIREWALL والـWPS، وضبط الـUSAGE الخاص بالـSIM CARD»، أي معدل استخدام الباقة من التليفون، بحيث يتم تخصيص 200 ميجا أو 300 ميجا في اليوم الواحد، منعًا لاستهلاك جزءًا كبيرًا من الباقة، بالإضافة إلى قفل الهوت سبوت، ويمكن أيضا تحميل برنامج إنترنت مونيتور لمراقبة سلوك التطبيقات الداخلية الخاصة بالهاتف، فقد يحمي الهاتف من عمليات الاختراق المختلفة.

لا تفرط في مشاهدة الفيديوهات

هناك مقاطع فيديو فيها PIXELS كبيرة، وبالتالي فإن استهلاك البيانات يكون كبيرًا، فلو شاهدت مقطع فيديو مدته 10 دقائق، تكون استهلكت 150 ميجا على الأقل إذا كانت دقة العرض عالية جدا، وذلك أحد الأسباب الرئيسية في نفاد باقة الإنترنت بشكل سريع.