ارتدى النقاب وهشم رأس موظفة.. المشدد 10 سنوات تنتظر عامل الأزبكية

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من موظفة بإحدى شركات قطع غيار السيارات - الكائنة دائرة القسم مصابة بجرح قطعي بالرأس وسحجات بالذراعين ، وقررت بأنها حال تواجدها بالشركة عملها بمفردها فوجئت بدخول سيدة مجهولة "ترتدى نقاب" ، ولدى تأكد الأخيرة بأن المُبلغة بمفردها قامت بإخراج "آلة حادة" من بين طيات ملابسها والتعدي عليها ، نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها .

وعقب ذلك قامت السيدة المُشار إليها بكسر باب المكتب الخاص بمالك الشركة وسرقة مبلغ مالى من داخله، ولاذت بالفرار .

و بإجراء التحريات وجمع المعلومات ، تبين أنه عامل سابق بالشركة المشار إليها - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته المبلغ المنوه عنه كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة ، والنقاب المستخدم .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، حيث قررت جهات التحقيق تجديد حبس عامل 15 يوما، على ذمة التحقيقات .

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عقوبة الضرب وفقا للقانون



نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.