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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

في عيدهم.. رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعرب عن اعتزازه بجهود العاملين بها

صدى البلد

 أعرب وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن اعتزاز المنطقة بجهود العاملين بها وبمشروعات شركاء نجاحها سواءً من مطوريها الصناعيين أو مشغلي الموانئ التابعة، وذلك في ضوء احتفال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعيد العمال.

وأشار إلى أن كل يد عاملة تساهم في تمهيد مناخ الاستثمار في المنطقة، يعزز دورها في ريادة التنمية في الجمهورية الجديدة، وقد نجحت المنطقة الاقتصادية بمختلف مشروعاتها منذ إنشائها حتى الآن في توفير نحو 100 ألف فرصة عمل بنطاق منشآت الهيئة البالغ عددها 300 منشأة ما بين صناعية وخدمية، وتهدف الهيئة في رؤيتها الاستراتيجية لتوفير مليون فرصة عمل بحلول عام 2030.

ويتقدم رئيس المنطقة الاقتصادية بخالص التهاني وأسمى آيات الشكر والعرفان للعمال في عيدهم في ربوع الوطن كافة الذين تحقق سواعدهم الفتية التنمية المنشودة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قناة السويس مناخ الاستثمار الجمهورية الجديدة

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