أحمد سويلم: لجنة الشعر بالأعلى للثقافة تعمل خارج الصندوق |خاص

قال الشاعر أحمد سويلم، مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة، إن اللجنة في الوقت الحالي تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة للجمهور بشكل مستمر، لافتا إلى أن لجنة الشعر بالمجلس، لأول مرة تعمل خارج الصندوق، وتشتبك مع القضايا الموجودة في الواقع.

وأضاف سويلم في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، أن لجنة الشعر بالمجلس تشترك مع اللجان الأخرى، في العديد من القضايا والأنشطة المختلفة لإثراء الحركة الثقافية في مصر والعالم العربي.

وأشار مقرر لجنة الشعر إلى أن ستعقد العديد من الفعاليات في لجنة الشعر، من بينها علاقة التراث بالشعر، وهذا بالتعاون مع لجنة التراث في المجلس، وغيرها من الفعاليات.

وأوضح أن لجنة الشعر تهتم بالشباب، لتقديم طائفة أخرى من الشعراء الجدد، من خلال اكتشافهم، كما تقدم مبادرة كل يوم شاعر، كما تقدم اللجنة مسابقات للشباب في الشعر، لدعم الشباب واكتشاف المواهب منهم.

وأكد سويلم، أن سبب عدم تنظيم المؤتمر الدولي للشعر هذ العام، يعود لعدم تنظيم مؤتمر الرواية في العام الماضي، والذي ينظم بالتبادل مع مؤتمر الشعر.