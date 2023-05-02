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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لـ قانون حماية المخطوطات الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين .

 

واستهدفت التعديلات الجديدة لـ مشروع القانون إلى تحقيق ما يلي :

 

1- مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها.

2- كفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها.

3- إعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

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البرلمان يناقش مشروع قانون حماية المخطوطات.. اليوم

4- تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.

5- إلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.

6-   تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته . 

مجلس النواب أحمد سعد الدين حماية المخطوطات المخطوطات

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