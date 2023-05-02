بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لـ قانون حماية المخطوطات الجديد

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، خلال جلسته العامة المنعقدة أمس الإثنين .
واستهدفت التعديلات الجديدة لـ مشروع القانون إلى تحقيق ما يلي :
1- مد نطاق الحماية المكفول للمخطوطات لتشمل المخطوطات أياً كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها.
2- كفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها.
3- إعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.
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4- تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.
5- إلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.
6- تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته .