رئيس مصنع "اليو بي في سي": هدفنا الاستفادة من المادة الخام بدلا من تصديرها

قال المهندس محمد ناجح، رئيس مصنع ابدأ قطاع مواسير "اليو بي في سي"، إن المصنع كان هدف تأسيسه هو إنشاء وتصنيع منتجات مصرية خالصة، بدلا من تصدير المادة الخام.

وأضاف المهندس محمد ناجح، رئيس مصنع أبدأ قطاع مواسير "اليو بي في سي"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز": "بأيادي وقدرات مصرية حولنا المادة الخام لقطاعات لاستخدامها وتصديرها"، موضحا أن هذا المصنع يتم إنتاج من خلاله قطاعات لتصنيع الأبواب والشبابيك من مادرة معينة بديلة للألموتال.

وتابع المهندس محمد ناجح، رئيس مصنع أبدأ قطاع مواسير "اليو بي في سي"، أن تلك الصناعات له مميزات كثيرة، مثل عزل الصوت والحرارة، وفى نفس الوقت يتم تصنيع المواسير الخاصة بالمياه والصرف التي نحتاجها فى المشروعات القومية.