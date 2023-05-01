أتابع مواقع التواصل.. السيسي يطمئن المصريين بشأن قضية هامة تشغل بالهم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر،، حيث أرسل العديد من رسائل الطمأنة للمصريين، بشأن ما يشغل فكرهم ويتم تداوله حول ما يحدث في المنطقة أو ما يجاور مصر،.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال: "اتابع مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت الكل بيسأل عن تطورات الأوضاع في العالم والأمور أصبحت مقلقة أكثر، وكلمة هقولها متتغيرش مهما كانت التحديات في مصر والمنطقة طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة".

تماسك المصريين وعبور الأزمات

وتابع الرئيس السيسي: “في كل تطور هتشوفوه في العالم طول ما احنا شعب متماسك معندناش مشكلة في حاجة وبأكد على النقطة دي، في كل تحدي وتطور، وتبقوا قلقانين منه وهيبا تأثيره إيه علينا.. تأثيره ولا حاجة.. مهما حصلت من أزمات ومشاكل في العالم طالما في مصر كشعب متماسكين كدة ولا فيه أي مشكلة ونقدر نعدي أي حاجة”.

وأكد الرئيس السيسي، أن الأزمات المتلاحقة زادت الصعوبات التي تلاقيها دول العالم من بينها مصر، ومهما كانت التحديات التي تواجه مصر والمنطقة، ما دمنا على قلب رجل واحد، فلن يستطيع أحد إيذانا، متابعا: إن تقديس المصريين للعمل جلعنا نرى كل الإنجازات، ومهما حدث من أزمات، طالما احنا متماسكين في مصر نقدر نعدي أي حاجة.

وأعلن الرئيس السيسي، عن هدايا للعمالة غير المنتظمة وهي كالتالي:

إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه.

وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه. البدء في تفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء من الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه.

دراسة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار.

إطلاق حملة قومية لتحسين صورة والتشديد علي أهمية العمل في المجتمع.

تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.

سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

قيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل وتحقيق بيئة عمل آمنة وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التي تم إطلاقها.

تفقد مصنع الشرقية للسكر

وتفقد الرئيس السيسي، مصنع الشرقية للسكر، وذلك خلال الإحتفال بعيد العمال، وأكد خلال كلمته اليوم باحتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر، إنه تم تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، إلى جانب سرعة انتهاء القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.