أخبار السيارات.. أبرزها Zoom وTikTok مميزات وسعر E- CLASS الجديدة.. جلوبال أوتو تحارب ظاهرة الأوفر برايس في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

ينتشر داخل السوق المصري للسيارات العديد من أنواع السيارات المختلفة والجديدة موديل 2022 ، ودائما ما يحتاج المواطنين الي سيارات ذات مظهر أنيق ومميز، ومن ضمن هذه السيارات التي تعد خيار مناسب الآن سوزوكي ألتو موديل 2022 ، حيث تنتمي ألتو 2022 الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتحتوي ألتو علي العديد من المميزات الحديثة التي تتماشي مع فئتها السعرية .

أطلقت شركة جلوبال أوتو بيان تحذيري لعملائها المصريين يؤكد علي عدم الانسياق خلف الأشخاص والكيانات التي تدعي تمثيلها لمجموعة جلوبال أوتو للسيارات، بالإضافة الي ادعائهم تسليم السيارات الجديدة قبل موعد التسليم الرسمي مقابل جزء من المال الإضافي .

دوين دوجلاس جونسون " Dwayne Douglas Johnson " المعروف باسم ذا روك ‏داخل حلبات المصارعة من مواليد 2 مايو عام 1972 ويعرف أيضا باسم الصخرة، وهو ممثل أمريكي كندي، ومنتج أفلام، ورجل أعمال، ومستثمر، ومصارع محترف متقاعد.

أعلنت سابقا شركة مرسيدس بنز عن سياراتها الجديدة مرسيدس E- CLASS موديل 2024، حيث تنتمي E- CLASS الجديدة الي فئة السيارات السيدان الرياضية الفاخرة التي تعمل بقوة الدفع الرباعي للعجلات، بالإضافة الي أن E- CLASS الجديدة تحتوي علي الكثير من وسائل الترفيه أبرزها تطبيقات Zoom و TikTok .

تعتبر سيارة جيب رانجلر موديل 2023 واحدة من أهم السيارات الأيقونية التي يمكنها السير علي الطرق الوعرة والغير مؤهلة، وتنتمي سيارة جيب رانجلر الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، وتتميز سيارة جيب رانجلر بقدرتها علي التحمل بفضل تصميمها المتميز واحتوائها علي تقنيات متطورة.

تنتمي سيارة بورشه كايين موديل 2024 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات الفاخرة، وتنتمي سيارة بورشه كايين موديل 2024 إلي الجيل الثالث الذى ظهر عام 2017، وجاءت سيارة بورشه كايين لأول مرة بالأسواق عام 2003.

يحتاج الشباب المصري الآن إلى سيارات جديدة تناسب دخولهم الشهرية، خصوصا بعد زيادة أغلب طرازات السيارات بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى بحث الكثير من المواطنين ومنهم فئه الشباب عن سيارات جديدة موديل 2022 تناسب دخولهم وحجم نفقاتهم ومن هذه السيارات: بروتون ساجا، ورينو لوجان، وسوزوكي سويفت، وهيونداي واكسنت RB، وشيفروليه أوبترا .

أطلقت شركة برابوس الألمانية التي تعمل في مجال تعديل السيارات، سيارتها المعدلة الجديدة مرسيدس AMG GLS 63 4-Matic الفاخرة، حيث قامت شركة برابوس بإضافة تعديلات علي منظمة الطاقة الخاصة بسيارة مرسيدس AMG GLS ، بالإضافة الي ثوب جديد من الكروب باللون الأسود لهيكل السيارة الخارجي، وتم أطلاق اسم 900 SUPERBLACK علي سيارة مرسيدس المعدلة من قبل شركة برابوس .