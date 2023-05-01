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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مكنش عارف ينام وتوقع وفاته المفاجئة في مسلسل.. رحيل صادم للفنان مصطفى درويش

وفاة مصطفى درويش
وفاة مصطفى درويش

رحل الفنان مصطفى درويش بشكل مفاجئ عن عالمنا بعدما كتب قبل وفاته بساعات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "هو انا بس اللي مابقتش عارف أنام".

وفاة الفنان مصطفى درويش 

 أعلن هاني درويش وفاة شقيقه الفنان مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

كتب هاني درويش في منشوره قائلا: “البقاء لله، توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش، تشيّع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري في أكتوبر، والعزاء عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

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