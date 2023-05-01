عصام عفيفي مهنئا عمال مصر بعيدهم: الثروة الحقيقية للدولة

تقدم النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعمال مصر بمناسبة عيدهم الـ 59 الذى تحتفل به الدولة المصرية، مشيرا إلى أن عمال مصر هم الثروة الحقيقة التي تمتلكها الدولة، فلولاهم ما حققت مصر هذه التنمية المنشودة، والخطوات السريعة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية.

وقال “عفيفي”، إن شباب مصر هم السند لها وعونها في سبيل تحقيق أهدافها ومنالها، منوها بأن هذه المناسبة تذكرنا بكل الفخر والاعتزاز بقيمة العمل والإخلاص في الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء.

وأضاف أن هذه المناسبة تأتي لنؤكد فيها على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم من أجل عزة ورفعة وطنهم.