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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المصريون أهل الجدعنة والكرم.. سوري يروي موقفا حدث له في مصر

رضوان الجبلي
رضوان الجبلي

"المصريون أهل الجدعنة والكرم مع الغريب قبل القريب".. كانت هذه الجملة مخلص ما تعرض له رائد الأعمال السوري، رضوان الجبلي، الذي روى موقفًا حدث معه خلال زيارته لمصر.

لم يكن الموقف سهلاً على رائد الأعمال السوري، إلا أن المصريين لم يتركوه وساعدوه من دون سابق معرفة؛ حتى تمكن من تجاوز محنته، التي سردها بالتفصيل خلال "استوري" له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلى الرغم من مرور عام على هذا الموقف الذي تعرض له، فإنه حرص على مشاركته بالتزامن مع موقف المصريين مع أشقائهم السودانيين، واستضافتهم بمصر بعد الأزمة التي تمر بها السودان حاليًا.

سوري يروي قصته مع المصريين

الحكاية بدأت قبل عام عندما جاء رضوان الحاج حمود، الشهير بـ رضوان الجبلي، وهو رائد أعمال فلسطيني، يعمل في مجال التكنولوجيا والتعليم، إلى مصر للمشاركة في مؤتمر لريادة الأعمال، يقام سنويا في القاهرة، مؤكدا أنه كان متحمسا للتعرف على المشروعات والفرص المتاحة في مصر.

عقب انتهاء جلسات المؤتمر، خرج “رضوان”، من الفندق لتناول الغداء في أحد المطاعم القريبة، إلا أنه فوجئ خلال جلوسه في المطعم بفقدان محفظته التي تحتوي على جواز سفره وبطاقة هويته وبطاقات ائتمانه ونقوده.

وخرج رائد الأعمال السوري، إلى الشارع ليبحث عن محفظته الضائعة، التي فقدها في أحد شوارع القاهرة خلال تجوله قبل ذهابه لتناول الغداء، إلا أنه لم يتمكن من إيجادها وبقي بلا مال ولا هوية، كما لم يتمكن من العودة إلى الفندق مرة أخرى أو الاتصال بأحد لمساعدته.

وتوجه رضوان الجبلي إلى أحد المطاعم لطلب المساعدة، ليتفاجئ بحالة من التعاطف والدعم من قبل صاحب المطعم والعاملين فيه، حيث قاموا بإعطائه طعاما وشرابا ومبلغا من المال، وحاولوا الاتصال بالسفارة الفلسطينية لإبلاغهم بحالته.

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وأشاد رائد الأعمال السوري، بكرم وطيبة المصريين، قائلاً إنه شعر بأنه في بلده وبين إخوته، الذين تمنوا له السلامة والتوفيق.

وأكد أنه لم يكن يتوقع هذا الكم من الكرم والجدعنة الذي وجدها لدى المصريين، خاصة وأنهم لم يعرفوه من قبل، ولم يكن هناك سابق معرفة بمن ساعدوه، إلا أنهم يفعلون ذلك دائما للغريب قبل القريب دون مقابل.

ونوه رائد الأعمال السوري، بأنه فوجئ بعد ذلك بإدارة الفندق تتواصل معه بشأن محفظته، حيث وجدها أحد المواطنين، وسلمها للفندق بعدما وجد كارت الفندق داخلها، مؤكدا أنه تسلم المحفظة بالفعل وعندما تصفحها وجدها كما هي، ولم ينقص منها شيء.

مصر السودان رائد أعمال فلسطيني رضوان الجبلي جدعنة المصريين

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