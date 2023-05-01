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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رقم صادم .. الحكومة الكويتية تكشف عدد الإقامات الملغاة آخر 3 سنوات

الكويت
الكويت

ذكرت بيانات رسمية من الحكومة الكويتية أنه تم إلغاء إقامات 1.150 مليون وافد خلال 3 سنوات، بينهم 67 ألفا غادروا البلاد في الفترة بين يناير 2022 وأبريل 2023، صدرت في حق 11 ألفا منهم قرارات "إبعاد اداري" في الربع الاول من العام الجاري، فيما شهد العام الماضي إلغاء إقامات 56279 وافدا.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصادر مسؤولة قولها أن "إلغاء الإقامات المذكورة يعود لأسباب عديدة، على رأسها رغبة صاحب الاقامة في المغادرة، وصدور قرارات بالإبعاد لمخالفة قانوني العمل والاقامة".

وذكرت بيانات رسمية أنه في عام 2022 دخل 67 ألف عامل البلاد لأول مرة، %64 منهم «عمالة منزلية» كأعلى القطاعات استقطابا للأيدي العاملة، بينما توزع بقية العدد على بقية القطاعات.

واستنادا على البيانات الرسمية التي تشير إلى مغادرة نحو 227 ألف وافد البلاد في 2021، معظمهم من العاملين في القطاعين الخاص والعائلي "عمالة منزلية"، فإن نحو 160 ألف وافد غادروا البلاد ولم يتم تعويضهم.

أفادت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن 3 جاليات فقط من المقيمة في الكويت، سجلت انخفاضا في اجمالي اعدادها، هي الجاليات الأثيوبية والأفغانية والإيرانية.

وكشفت البيانات عن ارتفاع أعداد 17 جالية أخرى، حتى نهاية العام الماضي، في حين استمرت الجالية الهندية في التربع على المركز الأول بين الأعلى تواجدا في البلاد حيث وصل عددهم إلى 965774 تليها مصر بعدد 655234 ثم الفلبين تليها بنجلاديش ثم سوريا ثم السعودية.

 

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